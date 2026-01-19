Il ritorno dei Bluvertigo | annunciata la reunion e un concerto a Milano

I Bluvertigo hanno annunciato ufficialmente il ritorno, con una reunion e un concerto a Milano. Dopo alcune pause e cambiamenti nel tempo, la band si prepara a riprendere il suo percorso musicale, offrendo ai fan l'opportunità di rivederli live. La notizia segna una nuova fase per il gruppo, che ha segnato la scena musicale italiana degli anni ’90 e 2000.

Si sono presi, lasciati, ripresi e ancora lasciati, ma ora i Bluvertigo sembrano essere davvero tornati. Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale, la band nata a Monza nei primi anni Novanta ha annunciato una reunion piuttosto attesa dai fan, che si concretizzerà in un unico concerto (per ora), all’ Alcatraz di Milano, il prossimo 14 aprile. Il live, prodotto da Kashmir Music, porta come sottotitolo “essere umani”, spiegando in un virgolettato: «Un essere umano è una linea di luce in mezzo al rumore». Morgan (basso e voce), Andy (tastiere), Marco Pancaldi (chitarre) e Sergio Carnevale (batterie) sembrano aver risolto i loro attriti e, come si evince dal comunicato stampa, sono pronti a tornare in pista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

