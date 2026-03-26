La colata di silicone le viti rimosse la lastra di zinco tagliata | così è stata profanata la bara di Pamela Genini

Gli addetti alle pompe funebri hanno trovato la bara di Pamela Genini danneggiata lunedì mattina, durante il trasferimento dal loculo temporaneo alla tomba di famiglia. La scena mostrava una colata di silicone, viti rimosse e una lastra di zinco tagliata. La bara era stata profanata prima del trasferimento programmato. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul luogo per i rilievi.

Strozza. A fare la macabra scoperta sono stati gli addetti alle pompe funebri. Lunedì mattina dovevano spostare il feretro di Pamela Genini: dal loculo in cui era provvisoriamente composto alla tomba di famiglia, già predisposta. Subito si sono accorti che qualcosa non andava: il corpo della 29enne, vittima di femminicidio, era stato profanato. Da quanto risulta a Bergamonews, all’inizio delle operazioni di tumulazione i necrofori hanno notato che il mastice del legno non era l’originale. E che le viti erano state asportate. Segni inequivocabili di intervento successivo alla chiusura del feretro. Sul posto, a quanto pare, c’erano anche il custode del cimitero e il sacerdote del paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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