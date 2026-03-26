Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza | Trafugato e decapitato il corpo

A Strozza si è verificato un episodio grave: ignoti hanno aperto la bara di Pamela Genini, la giovane uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno. Il corpo è stato trafugato e la testa è stata trovata decapitata. La notizia ha suscitato sconcerto tra la comunità locale e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Choc a Strozza. Ignoti hanno aperto la bara di Pamela Genini, la modella di origini valdimagnine uccisa a coltellate lo scorso 15 ottobre a Milano dall’ex compagno: trafugato il corpo, la giovane è stata decapitata. Lo riporta la trasmissione televisiva ‘Dentro la notizia’, in onda su Canale 5. Secondo le prime informazioni la macabra scoperto risale a lunedì scorso, 23 marzo. Il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Il corpo della 29enne si trova sotto sequestro dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’inquietante gesto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIgnoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa. Quell'impalcatura strozza la Sagra: scatta il piano d'emergenza per i bus del Mandorlo in fioreIl Mandorlo in Fiore si prepara a invadere le strade di Agrigento, ma quest'anno la festa dovrà fare i conti con un ostacolo imprevisto:... Tutto quello che riguarda Pamela Genini Pamela Genini, trafugato il cadavere della giovane uccisa da Gianluca Soncin: aperta la bara e decapitato il corpoOggi, giovedì 26 marzo, nel corso della diretta di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5 emergono sviluppi sconvolgenti sul femminicidio ... leggo.it Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIl cadavere di Pamela Genini – la modella 29enne uccisa a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin il 15 ottobre scorso – sarebbe stato trafugato lunedì scorso, 23 marzo, e decapitato. A dare la notizi ... fanpage.it