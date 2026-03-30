Durante un’operazione delle forze dell’ordine, è stato riferito che una dipendente di un supermercato vicino a un clan criminale è stata indotta a rinunciare a una quota significativa di risarcimento. La vertenza riguardava una controversia con il titolare dell’attività commerciale. L’indagine ha portato alla luce presunti metodi intimidatori utilizzati per influenzare la decisione della dipendente.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbero costretto la dipendente di un esercizio commerciale vicino al clan Zagaria a rinunciare ad una parte sostanziosa di risarcimento che avrebbe dovuto ricevere in seguito ad una vertenza avuta con il titolare dell’attività. E’ uno degli episodi che emerge dall’indagine della Dda di Napoli e dei Carabinieri che hanno portato all’arresto di 23 persone, tra cui i fratelli di Michele Zagaria, Carmine e Antonio, e il nipote Filippo Capaldo. In questo capo di imputazione compare in particolare Carmine Zagaria, che con l’indagato Alfonso Ottimo, titolare di fatto dell’esercizio, il Jolly Market di San Marcellino, avrebbe indotto la dipendente ad accettare 50mila euro invece della somma di 130mila riconosciutale dal Tribunale di Napoli Nord; gli 80mila sarebbero andati a Zagaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz Casalesi, addetta supermarket del clan costretta a rinunciare a risarcimento

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