Blitz antidroga della guardia di finanza a Sabaudia | sequestrato mezzo chilo di droga

La guardia di finanza di Terracina ha messo a segno un blitz a Sabaudia e ha sequestrato mezzo chilo di droga. Durante un’operazione mirata, i finanzieri hanno fermato un uomo residente nella cittadina pontina e hanno trovato l’ormai classico carico di sostanze illegali. La notizia conferma come le forze dell’ordine continuino a presidiare le strade per contrastare il traffico di droga.

Mezzo chilo di droga sequestrato a Sabaudia. Il blitz è stato condotto dai finanzieri della compagnia di Terracina che, nell'ambito di un'attività investigativa antidroga, hanno eseguito mirati controlli su un uomo residente nella cittadina pontina. Insieme allo stupefacente, 500 grammi di hashish, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi da vendere, e due armi da taglio. L'operazione è scattata nel corso di una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione dell'uomo, ora indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

