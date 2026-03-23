Proposta di matrimonio sul ring a Gaia Gigli l’ex di Todaro e Uomini e Donne sposerà Juan Romero

Proposta di matrimonio sul ring per Gaia Gigli, ex scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne e presunto vecchio flirt di Raimondo Todaro. La giovane sposerà il pugile Juan Romero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Salve, una domanda, scusate l’ignoranza in materia, se sono in naspi posso comunque propormi per qualche supplenza in scuole private visto che non pagano Mi servirebbe per fare un po di punteggio Volevo anche chiedere come avviene la proposta di la facebook