Proposta sul ring: Gaia Gigli dice sì a Juan Romero. Dalla televisione al ring. Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha detto sì al suo compagno Juan Romero in uno scenario che più simbolico non si può. La proposta è arrivata al termine di un incontro di boxe. Lui, pugile professionista uruguaiano, ha appena finito di combattere. Lei lo raggiunge sul ring. Poi il momento che cambia tutto: inginocchiamento, anello e la fatidica domanda. Un gesto intenso, vissuto davanti al pubblico, tra adrenalina e emozione. E Gaia non ha avuto dubbi. “Ho vinto molto di più”: la dedica del futuro sposo. A raccontare tutto è stato lo stesso Romero sui social, condividendo il video della proposta con parole che hanno fatto il giro del web: “Ho vinto molto di più, il piano di Dio è perfetto”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gaia Gigli dice sì sul ring: proposta da favola per l’ex U&D dopo il match del fidanzato pugile

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