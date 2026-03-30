È stato annunciato un nuovo corso di birdwatching organizzato dal Wwf, dedicato a chi desidera imparare le basi dell’osservazione degli uccelli. Il programma comprende nozioni sull’avifauna lombarda, le rotte migratorie, e le specie che si trovano in lagune, paludi e laghi. Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti pratici e conoscenze specifiche per riconoscere e osservare gli uccelli nelle diverse aree naturali.

L’Abc del buon "osservatore", l’avifauna lombarda, le rotte dei migratori, le specie di laguna, palude e lago. Ma anche un incontro dedicato all’osservazione di ali spiegate e nidificazione a bordo città, "in quelle zone metropolitane, a cavallo fra urbanizzazione e campagna, dove la natura si preserva". Birdwatching che passione: sono pronti il programma e le uscite del terzo corso promosso dal Wwf e dal team di gestione dell’ Oasi Naturalistica della Martesana, a Pozzuolo, con patrocinio di Comune e pro loco (prenotazione obbligatoria, info a [email protected]). Sei serate in aula, all’auditorium di via Cereda a Pozzuolo, due uscite pratiche con binocolo e abbigliamento ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Birdwatching. Arriva il corso firmato Wwf

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