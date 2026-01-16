L Catterton arriva in Cina | firmato accordo strategico con Mao Geping
L Catterton ha annunciato l'accordo strategico con Mao Geping, rinomata azienda cinese nel settore cosmetico. Questa partnership segna un passo importante nel rafforzamento della presenza internazionale nel mercato del beauty in Cina. L'intesa mira a favorire lo sviluppo e l'espansione delle attività di Mao Geping, consolidando la posizione dell'azienda nel panorama cosmetico locale e globale.
Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo strategico per il beauty internazionale. L Catterton ha infatti siglato un accordo con Mao Geping, azienda cinese di cosmetici. Il brand cinese, quotato nella Borsa di Hong Kong, ha chiuso l’accordo con la filiale asiatica dell’azienda americana. L Catterton, accordo strategico con Mao Geping. L’accordo vuole sostenere l’espansione internazionale del gruppo cinese nel canale del retail di alta gamma. Inoltre, le due parti daranno vita a un fondo di investimento in equity: priorità ad acquisizioni e investimenti strategici nel settore della bellezza di lusso a livello globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: TikTok, firmato l’accordo tra Usa e Cina: cosa cambierà
Leggi anche: Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico: firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia | Bessent: "Dazi al 100% alla Cina esclusi dopo i colloqui"
L Catterton arriva in Cina: firmato accordo strategico con Mao Geping - Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo strategico per il beauty internazionale. msn.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.