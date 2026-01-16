L Catterton arriva in Cina | firmato accordo strategico con Mao Geping

L Catterton ha annunciato l'accordo strategico con Mao Geping, rinomata azienda cinese nel settore cosmetico. Questa partnership segna un passo importante nel rafforzamento della presenza internazionale nel mercato del beauty in Cina. L'intesa mira a favorire lo sviluppo e l'espansione delle attività di Mao Geping, consolidando la posizione dell'azienda nel panorama cosmetico locale e globale.

