Debutta Che uccello è questo? il podcast novarese sul birdwatching

A marzo debutta “Che uccello è questo?”, un nuovo podcast nato a Novara che si concentra sul birdwatching. Il programma offre un approccio pratico e diretto, spiegando le tecniche e le curiosità legate all’osservazione degli uccelli. È stato ideato per coinvolgere appassionati e principianti, puntando a rendere il tema accessibile a tutti.

Arriva a marzo "Che uccello è questo?", il nuovo podcast interamente novarese che racconta il birdwatching in modo semplice, pratico e appassionante. La prima stagione prevede dieci puntate a cadenza settimanale, ciascuna della durata di 10-15 minuti, pensate per accompagnare ascoltatori curiosi.