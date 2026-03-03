Debutta Che uccello è questo? il podcast novarese sul birdwatching

Da novaratoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo debutta “Che uccello è questo?”, un nuovo podcast nato a Novara che si concentra sul birdwatching. Il programma offre un approccio pratico e diretto, spiegando le tecniche e le curiosità legate all’osservazione degli uccelli. È stato ideato per coinvolgere appassionati e principianti, puntando a rendere il tema accessibile a tutti.

Arriva a marzo “Che uccello è questo?”, il nuovo podcast interamente novarese che racconta il birdwatching in modo semplice, pratico e appassionante. La prima stagione prevede dieci puntate a cadenza settimanale, ciascuna della durata di 10-15 minuti, pensate per accompagnare ascoltatori curiosi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

CHE PARTITA HAI VISTO? Il Podcast sul Fantacalcio – Di Marco e il mistero Orsolini che prende votoUn appuntamento settimanale nel quale Mario Piccirillo rimesta nel torbido di quel mezzo punto a tradimento.

50 podcast italiani da divorare questo invernoePodcast e inverno sono una coppia perfetta: le giornate sono corte, le passeggiate diventano più lente, i viaggi in treno più silenziosi e il divano...

Altri aggiornamenti su Debutta Che uccello è questo il podcast...

Argomenti discussi: A Santa Cecilia il debutto sul podio di Petr Popelka.

Takahè, l’uccello dichiarato estinto che è ancora qui grazie a un esemplare programma di conservazioneC’è una storia, che arriva dalla Nuova Zelanda, capace di ribaltare una convinzione ormai data per definitiva: una specie può tornare indietro dall’orlo dell’estinzione. Il protagonista è il takah?, ... greenme.it

debutta che uccello èCome e quando si sono evoluti gli uccelli? La risposta è più sorprendente di quanto si pensasseFossili scoperti nelle rocce del Giurassico rivelano che questi animali potrebbero essere stati abili volatori prima di quanto gli scienziati immaginassero ... lescienze.it

Trova facilmente notizie e video collegati.