Biglietti concerto Rosalìa a Milano rimborso completo dopo lo stop a metà per malore | tutte le informazioni

Il concerto di Rosalía al Forum di Assago, svoltosi il 25 marzo scorso, è stato interrotto a metà del suo svolgimento a causa di un'intossicazione alimentare che ha colpito la cantante. Le autorità competenti hanno annunciato che i possessori dei biglietti riceveranno un rimborso totale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per l’evento.

Milano, 30 marzo 2026 – Buone notizie per i fan di Rosalía. Il concerto della diva catalana al Forum di Assago del 25 marzo scorso, interrotto improvvisamente a causa di un'intossicazione alimentare che ha colpito la cantante, avrà un epilogo chiaro: i l rimborso completo dei biglietti. La comunicazione è arrivata in queste ore via email da Ticketmaster (e analogamente da TicketOne), che ha confermato la decisione dell'organizzatore di rimborsare integralmente il prezzo del biglietto, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Le informazioni: come avverrà il rimborso dei biglietti . Nel dettaglio, si legge nella mail di Ticketmaster visionata dall'AdnKronos, il rimborso coprirà il costo del biglietto e i diritti di prevendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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