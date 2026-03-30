Nel primo tempo, la squadra di casa si è mostrata poco vivace e precisa, senza riuscire a imporre il proprio gioco. Alla fine della partita, l’allenatore della squadra ospite ha dichiarato che il Perugia ha meritato la vittoria, sottolineando come abbia avuto un rendimento superiore in tutte le fasi dell’incontro. La squadra di casa ha evidenziato difficoltà sia nella fase di impostazione che nella scelta finale.

"Il Perugia ha meritato di vincere poiché ha fatto meglio di noi in tutte le situazioni. Ci è mancata velocità in fase d’impostazione e precisione nell’ultima scelta. Non siamo mai riusciti a saltare l’uomo e a dare profondità alla manovra". È uno Stellone deluso quello del post partita contro il Perugia. La sua Vis è stata poco vivace fin dal primo tempo: "Il nostro possesso palla è risultato sterile. Loro hanno tirato dieci volte, noi una con Giovannini. Il Perugia ci permetteva spesso di arrivare nella loro trequarti ma noi sbagliavamo il dribbling o il passaggio finale. Siamo tuttavia stati bravi a finire il primo tempo senza subire... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biancorossi poco vivaci fin dal primo tempo. Stellone: "Il Perugia ha meritato di vincere"

Articoli correlati

Francisco Cervelli: “Il Venezuela ha meritato di vincere. Vogliamo far crescere il movimento in Italia”Si è interrotto in semifinale il meraviglioso percorso dell’Italia al World Baseball Classic 2026, con una sconfitta per 4-2 contro il Venezuela al...

Runjaic a Sky: «La Juve ha meritato di vincere. All’Udinese è mancata questa cosa»di Redazione JuventusNews24Runjaic nel post partita di Udinese Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sconfitta dei suoi contro i...