L’Italia di baseball ha concluso il suo cammino al World Baseball Classic 2026 dopo aver perso 4-2 contro il Venezuela in semifinale al LoanDepot Park di Miami. Francisco Cervelli ha affermato che il Venezuela ha meritato la vittoria e ha espresso il desiderio di far crescere il movimento del baseball in Italia. La partita ha visto le due squadre affrontarsi in un incontro emozionante e combattuto.

Si è interrotto in semifinale il meraviglioso percorso dell’Italia al World Baseball Classic 2026, con una sconfitta per 4-2 contro il Venezuela al LoanDepot Park di Miami. Dopo aver cominciato il torneo con un’incredibile sequenza di cinque vittorie consecutive, centrando il primo posto nel gruppo B davanti a Stati Uniti e Messico e battendo poi ai quarti anche Porto Rico, gli azzurri si sono fermati ad un passo dalla finalissima con in palio il titolo. “ Grazie a tutta l’Italia per averci dato tanto amore e per essersi incuriosita a questo sport che è bellissimo. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Sfidavamo oggi giocatori di alto livello MLB e abbiamo fatto una partita spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francisco Cervelli: “Il Venezuela ha meritato di vincere. Vogliamo far crescere il movimento in Italia”

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