bff bank arrivano due commissari per affiancare il cda

Due commissari sono stati nominati dalla Banca d’Italia per affiancare il consiglio d’amministrazione di Bff Bank. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare le motivazioni specifiche della nomina o le tempistiche. I commissari svolgeranno funzioni di supporto e vigilanza, in attesa di eventuali sviluppi sulla gestione della banca.

A Bff Bank arrivano due commissari. Nominati dalla Banca d’Italia, affiancheranno il consiglio d’amministrazione. Il provvedimento di Bankitalia è arrivato nello scorso fine settimana, nell’ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza. A Piazza Affari il titolo sprofonda a meno 53,33% a 1,4 euro ad azione. A esser nominati sono stati Raffaele Lener e Francesco Fioretto “in qualità di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione, al fine di coadiuvarlo nel rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla banca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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