La Banca d’Italia ha deciso di inviare due commissari alla Bff Bank, uno nominato Lener e l’altro Fioretto, per affiancare il consiglio di amministrazione. La misura si rende necessaria a causa di una situazione finanziaria che mette a rischio circa 1,3 miliardi di euro. La presenza dei commissari durerà fino a quando verranno adottate le misure necessarie per risolvere le criticità.

La Banca d’Italia ha inviato due commissari, Lener e Fioretto, per affiancare il consiglio di amministrazione della Bff Bank. Questa decisione segue un’ispezione presso Palazzo Koch che ha rivelato criticità capaci di generare crediti scaduti aggiuntivi per 1,3 miliardi di euro. L’intervento mira a supportare l’amministratore delegato Sica nel processo di risanamento finanziario dell’istituto. Il momento è critico ma gestibile grazie all’intervento diretto delle autorità di vigilanza. La presenza dei due esperti scelti da via Nazionale non segna la fine dell’autonomia gestionale, bensì l’inizio di una fase operativa mirata alla stabilizzazione del bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bff Bank: 1,3 miliardi a rischio, la Banca d’Italia invia due commissari

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