Bezzecchi trionfa in MotoGP in Brasile doppietta Aprilia
Il romagnolo precede Jorge Martin e vola in vetta al Mondiale, terzo Di Giannantonio. GOIANIA (BRASILE) - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, bissa il successo dell'esordio in Thailandia, vincendo anche la gara lunga della MotoGP Gran Premio del Brasile. Sul circuito "Ayrton Senna", l'azienda di Noale festeggia anche il secondo posto di Jorge Martin, ormai ritornato ai fasti della stagione del titolo iridato. Sul gradino più basso del podio ci sale Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), uscito vincente dal duello finale con Marc Marquez (Ducati Lenovo), costretto al quarto posto. In quinta piazza, invece, c'è Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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