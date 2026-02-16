Scuola Sant’Anna Ora tocca a voi La consegna di 209 diplomi 2026

La scuola Sant’Anna di Pisa ha consegnato 209 diplomi agli studenti che hanno concluso il loro percorso, in un evento ricco di entusiasmo e festa. La cerimonia si è svolta sabato mattina, con studenti e famiglie che hanno riempito l’aula principale, mentre i laureati hanno ricevuto le pergamene tra abbracci e sorrisi.

Pisa, 16 febbraio 2026 – Tra pergamene lanciate in aria e tanta emozione, sabato mattina alla Scuola Sant'Anna si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi per chi ha finito il percorso di studio. In un'aula magna gremita, 209 tra allieve e allievi (88 dei corsi ordinari e 121 dei dottorati) hanno segnato il confine tra il percorso di studio e l'ingresso in un mondo che, fuori dal collegio, corre velocissimo. La cerimonia, che coincide con il «compleanno» dell'istituzione, cade in un momento di trasformazione profonda. In vista del 40esimo compleanno della Scuola Il rettore, Nicola Vitiello, ha le idee chiare sulla direzione: «Siamo convinti che il futuro passi da talento e passione delle persone che si sono formate qui», ha spiegato, sottolineando come la sfida sia «competere con i giganti del panorama accademico mondiale restando una risorsa vitale per il sistema Italia».