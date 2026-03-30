Bezzecchi attento alla volpe Martin! Bagnaia non vinse un Mondiale dominando la domenica e cadendo nelle Sprint

Marco Bezzecchi ha concluso in modo vittorioso il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Durante la stessa gara, il pilota della stessa categoria ha ricevuto un avviso di attenzione dalla direzione di gara, riferito a un’altra presenza in pista. La stagione prosegue con diverse sfide, tra cui alcune cadute di altri protagonisti e risultati che cambiano di gara in gara.

Marco Bezzecchi dovrà fare attenzione. Il romagnolo ha concluso in maniera trionfale il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Circuit of the Americas di Austin, l’alfiere dell’Aprilia Racing si è imposto in solitaria, offrendo l’ennesima dimostrazione delle sue grandi qualità in sella alla moto di Noale. Per il “Bezz” si tratta del terzo successo consecutivo in questa stagione nella gara della domenica e del quinto complessivo — sempre nel giorno clou del weekend — considerando anche il 2025. C’è però un aspetto da non sottovalutare. Bezzecchi è sì in vetta alla classifica, ma con appena quattro lunghezze di margine sul compagno di squadra Jorge Martín (81 a 77). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bezzecchi, attento alla volpe Martin! Bagnaia non vinse un Mondiale dominando la domenica e cadendo nelle Sprint Articoli correlati MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... Bezzecchi spreca, Martin attacca nel finale Bagnaia e vince la Sprint di AustinMarco Bezzecchi finisce sull'asfalto, mentre Jorge Martin gioca d’azzardo con la gomma media al posteriore.