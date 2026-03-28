Bezzecchi spreca Martin attacca nel finale Bagnaia e vince la Sprint di Austin

Durante la Sprint a Austin, Marco Bezzecchi è finito sull'asfalto dopo una caduta, mentre Jorge Martin ha deciso di puntare sulla gomma media al posteriore. Alla fine, Martin ha attaccato Bagnaia nel finale, conquistando la vittoria. Bezzecchi e Bagnaia sono rimasti coinvolti nelle fasi conclusive della gara, che ha visto un finale deciso da strategie e incidenti.

Marco Bezzecchi finisce sull'asfalto, mentre Jorge Martin gioca d’azzardo con la gomma media al posteriore. Una mossa che paga: lo spagnolo attacca Pecco Bagnaia a poche centinaia di metri dal traguardo, portandosi a casa in un colpo solo la Sprint Race di Austin e la testa della classifica mondiale. È stata una gara ricca di colpi di scena fin dallo start. Il primo brivido arriva già al primo giro: dopo uno spettacolare duello, Marc Marquez tenta un attacco aggressivo sulla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il "93" arriva però lungo, perde l'anteriore e finisce a terra, travolgendo incolpevolmente la moto del pilota romano. Nel frattempo, Bagnaia ne approfitta per prendere il largo, inseguito dalla KTM di un arrembante Pedro Acosta, dalla Honda di Joan Mir e dalle Ducati di Martin e Bezzecchi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Bezzecchi spreca, Martin attacca nel finale Bagnaia e vince la Sprint di Austin Articoli correlati Jorge Martin batte Bagnaia all’ultimo giro e vince la Sprint di Austin. Cadono Bezzecchi e MarquezJorge Martin si mette definitivamente alle spalle il terribile calvario dell’ultimo anno e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, in... MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Una selezione di notizie su Bezzecchi spreca Martin attacca nel... Rinascita Martin: vince la Sprint di Austin e balza in testa al MondialeL'ex campione del Mondo trionfa a bordo dell'Aprilia e approfitta delle cadute di Bezzecchi, Di Giannantonio e Marquez per scalare la classifica ... corrieredellosport.it Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: Bagnaia risucchiato da Martin, Bezzecchi e Marquez a terraOggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a ... oasport.it