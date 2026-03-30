Nel campionato mondiale MotoGP, il pilota di origine riminese ha ottenuto cinque vittorie consecutive, portando il suo totale di successi stagionali a cinque. La sua serie di trionfi in gara ha permesso di avvicinarsi al record di vittorie in una singola stagione, che attualmente detiene un altro pilota. La serie di risultati positivi si è verificata in diverse gare svoltesi in Emilia-Romagna.

La cronaca sportiva dell’Emilia-Romagna registra un evento di portata internazionale: Marco Bezzecchi, pilota riminese, ha consolidato la sua posizione di leader assoluto nel campionato mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin, il numero 72 ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, eguagliando le strisce vincenti storiche di Valentino Rossi e Marc Márquez. Con 81 punti in classifica generale, il pilota viserbese si trova a quattro lunghezze dal suo compagno di squadra, Jorge Martín, che ha completato una doppietta per l’Aprilia. Il successo arriva dopo un errore commesso sabato durante le qualifiche, ma il team ha fornito il supporto necessario per la riscossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bezzecchi: 5 vittorie di fila, il record è a portata di mano

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