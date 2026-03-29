Marco Bezzecchi ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in MotoGP sul circuito di Austin, stabilendo un record nell’era moderna. Il pilota, originario di Rimini, ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti, portando a termine una prestazione che lo colloca tra i protagonisti del campionato. La sua vittoria rappresenta un risultato importante nel suo percorso in questa stagione.

Sul tracciato di Austin, il riminese ha firmato un capolavoro che lo proietta direttamente nell’Olimpo della MotoGP, centrando la quinta vittoria consecutiva in una striscia impressionante iniziata nella scorsa stagione Non chiamatelo più solo talento: Marco Bezzecchi è diventato un cannibale. Sul tracciato di Austin, il riminese ha firmato un capolavoro che lo proietta direttamente nell’Olimpo della MotoGP, centrando la quinta vittoria consecutiva in una striscia impressionante iniziata nella scorsa stagione. Se i numeri di Valentino Rossi e Marc Márquez sembravano inattaccabili, Bezzecchi ha trovato il modo di incidere il proprio nome accanto al loro con una statistica che rasenta la perfezione: è il primo pilota nell’era moderna a conquistare cinque successi di fila conducendo la gara dal primo all’ultimo passaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Bezzecchi cannibale, è il re di Austin: quinta vittoria di fila e record nell'era moderna

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