L’Atletica Novese ha vinto per la quarta volta consecutiva nella 49ª edizione della gara di 24 ore di Asti, battendo la squadra organizzatrice Vittorio Alfieri. La competizione, considerata la più lunga della stagione, si è conclusa con un risultato chiaro a favore della squadra novese. Questo risultato ha portato anche a un nuovo record stabilito da un atleta di Novese.

La corsa di resistenza più lunga della stagione si è appena conclusa con un risultato netto: l’Atletica Novese ha ottenuto il quarto successo consecutivo nella 49ª edizione della 24×1 Ora di Asti, superando la squadra organizzatrice Vittorio Alfieri. La manifestazione, iniziata alle ore 14 del sabato 28 marzo e terminata alle 15 della domenica 29 marzo grazie all’ora legale, ha scendere in pista ventisette formazioni miste tra competitive e non competitive. I dati delle classifiche confermano la solidità del gruppo vincitrice, guidato da prestazioni individuali di alto livello che hanno definito l’esito finale dell’incontro sportivo. Gabriele Roselli, atleta dell’Atletica Novese, ha coperto una distanza totale di 18,308 chilometri, stabilendo il record assoluto della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novese trionfa ad Asti: 4 vittorie di fila e record di Roselli

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