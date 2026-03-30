Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami e ha scritto con un pennarello arancione sulla lente di una telecamera le parole “Bez Kimi Italy”. La vittoria si aggiunge agli altri successi dei due tennisti, uno noto per le sue prestazioni nel tennis e l’altro per le sue imprese nel calcio. La domenica di trionfi si è conclusa con questa scena che ha attirato l’attenzione sui social e sui media sportivi.

Jannik Sinner ha appena vinto Miami e scrive con un pennarello arancione sulla lente di una telecamera: “ Bez Kimi Italy “. È la sintesi perfetta della domenica sportiva italiana. Tre parole che racchiudono i successi di tre fenomeni nello sport. Dalla sveglia con lo sguardo rivolto al Giappone, dove il 19enne Kimi Antonelli su Mercedes si è preso la seconda vittoria consecutiva in Formula 1 e pure la testa del Mondiale: il più giovane di sempre in vetta. Fino alla tarda notte collegati con Miami, dove Sinner ha completato il Sunshine Double vincendo il terzo Atp Masters 1000 di fila. Nel mezzo, sempre negli Usa ma tra le curve del Texas, Marco Bezzecchi ha vinto anche il Gp di Austin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bez, Kimi, Italia”: Sinner battezza gli altri due fenomeni. La domenica di trionfi che mette il calcio spalle al muro

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“Bez, Kimi, Italy”. Così, Jannik Sinner ha celebrato il suo Sunshine Double a Miami, dedicando un pensiero a Marco Bezzecchi e Andrea Kimi Antonelli. Una grandissima domenica italiana. Il 29 marzo porta troppo bene ai nostri colori #MemasGP - facebook.com facebook

“Bez Kimi Italia”. E’ la dedica in telecamera di questo fenomeno di nome @janniksin che vince due master 1000 di fila, entra nel club esclusivo dei vincitori del Sunshinedouble. È l’ottavo nella storia del tennis, Ed è il primo in assoluto a farlo senza perdere un x.com