Dopo la finale di Miami, Jannik Sinner ha scritto con un pennarello sulla telecamera la frase

AGI - "Bez Kimi Italia": la dedica ai due amici scritta a pennarello da Jannik Sinner sulla telecamera dopo la finale di Miami ha chiuso una domenica speciale per il circolo dei campioni italiani dello sport. Una domenica che si era aperta con il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio del Giappone e che si è conclusa a notte fonda con il successo dell'altoatesino nel Masters 1000 della Florida. In mezzo l'impresa di Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia è salito sul gradino più alto del podio nel Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, a 1800 chilometri da dove tre ore dopo Sinner ha realizzato la ' Sunshine double ', la doppietta dopo il trionfo a Indian Wells. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Bez Kimi Italia", la dedica tricolore di Sinner

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“Bez Kimi Italia”. E’ la dedica in telecamera di questo fenomeno di nome @janniksin che vince due master 1000 di fila, entra nel club esclusivo dei vincitori del Sunshinedouble. È l’ottavo nella storia del tennis, Ed è il primo in assoluto a farlo senza perdere un x.com