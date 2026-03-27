Bernardo Silva confessa | Ho pensato spesso di lasciare il Manchester City Ecco il motivo
Bernardo Silva ha dichiarato di aver considerato più volte l’idea di lasciare il Manchester City. La motivazione dietro questa decisione non è stata specificata, ma il giocatore ha confermato di aver riflettuto sulla sua permanenza nella squadra. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli sui motivi personali o professionali che lo hanno portato a questa scelta.
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