Berlusconi e Craxi | il filo si riannoda

In un clima politico caratterizzato da continui cambi di alleanze e tensioni, si torna a parlare di un possibile riavvicinamento tra figure storiche del panorama nazionale. Le discussioni si concentrano sulle relazioni passate e presenti tra esponenti di spicco, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali. La questione coinvolge anche aspetti legali e storici, senza che siano stati ancora annunciati nuovi incontri o decisioni formali.

Più che sorpresa, ormai un ossimoro in questi tempi di politica imbarbarita e bugiarda, dove si manipolano anche i referendum pur di vincerli, com’è appena accaduto sulla riforma costituzionale della magistratura stracciata dai No, mi ha personalmente procurato emozione l’arrivo di Stefania Craxi alla presidenza del gruppo di Forza Italia al Senato. Che è stata salutata con affetto, più ancora che con stima, da Marina Berlusconi. Figlie l’una e l’altra di due leader politici che si stimarono e si vollero bene procurandosi anche per questo il livore dei loro avversari, ai quali non bastava sentirsi e fare i nemici. Figlie - ripeto - l’una e l’altra che hanno saputo e voluto raccogliere idee e sentimenti dei loro genitori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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