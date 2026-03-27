Marina Berlusconi si congratula con Stefania Craxi | Quei due lassù staranno ridacchiando

Due figure femminili si sono distinte nelle ultime ore: Stefania Craxi è stata eletta capogruppo di Forza Italia al Senato, mentre Marina Berlusconi, senza ricoprire ruoli ufficiali, continua a influenzare il percorso del partito. La prima ha ricevuto un messaggio di congratulazioni, mentre la seconda mantiene un ruolo di leadership silenziosa nel rinnovamento interno del movimento.

Le donne del giorno sono due: Stefania Craxi, nuova capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, e Marina Berlusconi, che – senza mai scendere in campo – guida il rinnovamento del partito fondato dal padre da dietro le quinte. E così l’antico sodalizio tra Craxi e Berlusconi rinasce al femminile. «A Marina mi lega il sentimento che legava i nostri padri. E quindi sono un po’ commossa», ha raccontato Stefania Craxi in una intervista a Repubblica, svelando che l’avvicendamento con Gasparri non è frutto dell’esito del referendum ma era stato deciso prima. Craxi parla di un «normale avvicendamento» motivato dal fatto che «fare il caporgruppo è logorante». 🔗 Leggi su Open.online

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