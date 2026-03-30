Bergomi non ha dubbi | Bosnia meglio del Galles per un motivo Gattuso è stato bravo in questo

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Bergomi ha parlato dell’Italia e ha commentato la partita contro la Bosnia. Ha evidenziato come la squadra bosniaca sia superiore rispetto al Galles e ha riconosciuto il ruolo di Gattuso nel preparare questa sfida. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le due nazionali e sull’approccio adottato dal tecnico italiano.

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