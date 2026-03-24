Noi italiani sappiamo bene - per esperienza - cosa significhi giocarsi il Mondiale ai playoff. Ma non siamo gli unici a vivere con la massima allerta la settimana di avvicinamento al match da dentro o fuori. La tensione gioca brutti scherzi anche ai nostri possibili avversari dell'eventuale (proprio perché la prudenza non è mai troppa) finale, ossia Galles e Bosnia, che si sfideranno giovedì nell'altra semifinale. E c'entra l'ex romanista Benjamin Tahirovic, diventato un vero e proprio casus belli tra le due federazioni in un'assurda situazione che ha coinvolto anche - suo malgrado - un club danese. Ma andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galles-Bosnia, accuse e veleni: "Ci state boicottando". Il motivo? L'ex romanista Tahirovic

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