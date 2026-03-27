Italia tutti i motivi per cui è meglio affrontare la Bosnia che il Galles

Da gazzetta.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime sfide, si analizzano le ragioni per cui affrontare la Bosnia potrebbe risultare più favorevole rispetto al Galles. I calciatori gallesi mostrano una superiorità tecnica e atletica rispetto alla squadra bosniaca, guidata dall’allenatore Barbarez. La scelta tra le due avversarie può influenzare la strategia e le possibilità di qualificazione, considerando le caratteristiche di ciascuna formazione.

Comprensibile la rabbia bosniaca per l’esultanza degli azzurri: neanche noi l’avremmo presa bene se, al momento del sorteggio dei playoff, loro avessero gioito per aver trovato l’Italia e non un’altra testa di serie. Quello di Dimarco, Esposito e Vicario è stato un gesto, come si dice in gergo, da spogliatoio: doveva restare nelle chiuse stanze dell’Italia ma il Grande Fratello televisivo l’ha consegnato al mondo. Un gesto però non sorprendente. Le previsioni in situazioni così equilibrate espongono sempre a brutte figure ma, prima di Galles-Bosnia, tutti speravano in Dzeko e compagni. Ora sappiamo che saranno molto carichi contro di noi. La spiegazione di questa preferenza è la qualità delle due squadre, cominciando dal parametro oggettivo del ranking Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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