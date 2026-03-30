Bergomi | Gattuso ha riportato appartenenza | Pio è un ragazzo che…

Durante un’intervista su Tuttosport, Giuseppe Bergomi ha commentato il periodo della nazionale guidata da Gattuso, sottolineando come il tecnico abbia rafforzato il senso di appartenenza tra i giocatori. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, Bergomi ha però evidenziato alcuni limiti evidenti, come la difficoltà nel primo tempo, quando si è notato che la palla risultava più pesante del solito.