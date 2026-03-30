Bergomi | Gattuso ha riportato appartenenza | Pio è un ragazzo che…
Durante un’intervista su Tuttosport, Giuseppe Bergomi ha commentato il periodo della nazionale guidata da Gattuso, sottolineando come il tecnico abbia rafforzato il senso di appartenenza tra i giocatori. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, Bergomi ha però evidenziato alcuni limiti evidenti, come la difficoltà nel primo tempo, quando si è notato che la palla risultava più pesante del solito.
Giuseppe Bergomi analizza con schiettezza il momento dell’ Italia di Gattuso su Tuttosport. Dopo il successo contro l’ Irlanda del Nord, lo Zio mette in guardia dai limiti mostrati: “ Sì, nel primo tempo si vedeva che la palla pesava “. Una Nazionale poco fluida che, secondo l’ex capitano dell’ Inter, ha faticato a innescare le punte a causa di un modulo che fatica a creare superiorità: “ Con il 3-5-2 l’uomo non lo salti, a parte un po’ Matteo Politan o”. La nota lieta per Bergomi è la maturità di Francesco Pio Esposito, indicato come l’arma in più per scuotere l’attacco: “ È un ragazzo che quando entra si accende subito. Migliora tutto il reparto “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
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