Dopo la recente vittoria dell’Inter contro il Lecce, Bergomi sottolinea l’importanza di Pio Esposito nel portare energia alla squadra. Tuttavia, evidenzia che per mantenere il livello competitivo, sono necessari ancora tre acquisti strategici. La sua analisi offre uno sguardo realistico sulle sfide attuali e future dei nerazzurri, sottolineando l’importanza di investimenti mirati per consolidare la posizione in classifica.

Inter News 24 Bergomi promuove l’ingresso di Esposito contro il Lecce, ma indica tre acquisti necessari per restare al vertice. L’Inter di Cristian Chivu consolida il primato grazie all’1-0 sul Lecce, portandosi a +6 sul Napoli di Conte. Un successo sofferto, analizzato negli studi di Sky Sport da Beppe Bergomi, che ha evidenziato le difficoltà dei nerazzurri contro le difese schierate. Secondo lo “Zio”, la svolta è arrivata dalla panchina: « Mancava tanta energia e gliel’ha data Esposito quando è entrato insieme con Lautaro ». L’ex difensore ha poi paragonato il giovane attaccante a una leggenda del calcio italiano, sottolineandone l’atteggiamento: « A me Esposito ricorda Toni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»

Leggi anche: Chivu dopo la vittoria sul Genoa: «Dicevano che eravamo finiti. Pio Esposito doveva fare meglio questa cosa»

Leggi anche: Fabregas parla dopo il successo contro il Toro: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“QUALCUNO CI SPIEGHERÀ IL CALENDARIO” Beppe Bergomi, a Sky Sport, parla dei rossoneri a proposito del calendario delle partite del Milan “Li fanno giocare di venerdì, giovedì e poi domenica”: questo il suo commento CHE NE PENSATE #Mil facebook

“QUALCUNO CI SPIEGHERÀ IL CALENDARIO” Beppe Bergomi, a Sky Sport, parla dei rossoneri a proposito del calendario delle partite del Milan “Li fanno giocare di venerdì, giovedì e poi domenica”: questo il suo commento CHE NE PENSATE #Mil x.com