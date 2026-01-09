Vertenza Microgame la preoccupazione del Pd di Benevento
Il gruppo consiliare del PD di Benevento esprime preoccupazione per la vertenza Microgame, che riguarda 14 lavoratori potenzialmente soggetti a licenziamento. La situazione evidenzia la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi e di promuovere un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, al fine di tutelare i diritti dei dipendenti e garantire soluzioni sostenibili per il territorio.
Il gruppo consiliare del PD di Benevento " esprime profonda preoccupazione per la vertenza dei lavoratori di Microgame, che vede 14 dipendenti a rischio licenziamento. La difesa dei diritti dei lavoratori e la tutela degli spazi occupazionali, soprattutto in un settore come quello del gioco on-line, che non è in crisi, ma anzi è in crescita, è di fondamentale importanza. Pertanto, chiediamo all'azienda di ritirare la procedura di licenziamento dei 14 lavoratori e procedere ad un loro riposizionamento all'interno del nuovo modello organizzativo, al fine di utilizzare le competenze di questi lavoratori, in una logica inclusiva di riconversione di tali professionalità.
