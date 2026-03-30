Bellusco la banda delle auto mai pagate | chieste condanne fino a 5 anni Le rate intestate a prestanome

A Bellusco si sta svolgendo un processo riguardante un gruppo accusato di aver acquistato automobili senza pagare le rate, spesso intestandole a prestanome. Le imputazioni contestate prevedono condanne che arrivano fino a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Le indagini hanno portato alla luce una serie di operazioni illecite legate a questo schema fraudolento.

Bellusco (Monza Brianza), 30 marzo 2026 – Pene fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’ autoriciclaggio di auto, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Le ha chieste la Procura di Monza per i processi con il rito abbreviato all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale Silvia Pansini, in cui tre società finanziarie si sono costituite parti civili per avere un risarcimento dei danni. Era lo scorso gennaio quando la Guardia di finanza di Monza e Brianza ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari Angela Colella nei confronti di 14 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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