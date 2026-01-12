' Belle storie' proseguono i mercoledì per i più piccoli tra fantasia e creatività
Ogni mercoledì, presso la biblioteca comunale Luppi di Porotto, bambini dai tre agli otto anni possono partecipare a “Belle storie”. Un’occasione per scoprire racconti e stimolare la creatività in un ambiente sereno e accogliente, tra fantasia e condivisione. L’iniziativa si svolge in via Arginone 320, offrendo ai piccoli momenti di lettura e scoperta in compagnia.
Proseguono i mercoledì in compagnia delle ‘Belle storie’ per bambine e bambini dai tre agli otto anni, alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto). Il prossimo appuntamento, è previsto per mercoledì 14 alle 17 e sarà un nuovo pomeriggio dedicato alla fantasia e alla creatività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
