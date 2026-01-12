Storie Golose in biblioteca tornano le letture per i più piccoli
La Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose. Un appuntamento pensato per avvicinare i bambini al mondo della lettura in un ambiente accogliente e stimolante. Gli incontri, ideali per stimolare la fantasia e la curiosità, si rivolgono ai piccoli lettori e alle loro famiglie, offrendo momenti di condivisione e scoperta attraverso storie interessanti e appropriate all’età.
Riprendono gli appuntamenti dedicati ai bambini con le letture ad alta voce promosse dalla Biblioteca Provinciale. Si parte oggi, lunedì 12 gennaio con le “Storie Golose”, incontri curati dalle bibliotecarie volontarie del progetto Nati per Leggere, pensati per stimolare il piacere dell’ascolto e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
