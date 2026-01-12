Storie Golose in biblioteca tornano le letture per i più piccoli

La Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose. Un appuntamento pensato per avvicinare i bambini al mondo della lettura in un ambiente accogliente e stimolante. Gli incontri, ideali per stimolare la fantasia e la curiosità, si rivolgono ai piccoli lettori e alle loro famiglie, offrendo momenti di condivisione e scoperta attraverso storie interessanti e appropriate all’età.

