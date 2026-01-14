Allegri | Che Milan al ritorno in Champions? Intanto facciamola Per noi sarebbe straordinario per due motivi

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato l’imminente ritorno in Champions League, sottolineando l’importanza di qualificarsi prima di tutto. In conferenza stampa prima della partita con il Como, ha evidenziato come questa competizione rappresenti un obiettivo fondamentale per il club, considerandolo un traguardo straordinario per due motivi specifici. Le sue parole riflettono la volontà di concentrare gli sforzi sulla qualificazione, mantenendo un approccio sobrio e concreto.

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un pensiero sulla Champions League in vista del prossimo anno.

Allegri e la qualificazione in Champions: "Sarebbe importante per l'aspetto tecnico ed economico" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como- milannews.it

Fabregas e il paragone con Allegri: “Champions contro D”. E svela un retroscena su Modric - Le dichiarazioni dell'allenatore del Como in conferenza stampa: i recuperi, il mercato e come affrontare il Milan ... tuttosport.com

Como-Milan, Fabregas: "Allegri ha dimostrato tutto, in panchina Serie D contro Champions" #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoMilan #Fabregas #Alleri x.com

Allegri a 360° pre Como-Milan! Il tecnico rossonero ha parlato delle condizioni di tre pedine fondamentali facebook

