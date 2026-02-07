Chivu Inter avanti insieme | i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivo

L’Inter si prepara a rinnovare il contratto con Cristian Chivu. Il tecnico romeno sta convincendo la società a proseguire insieme anche per la prossima stagione. I negoziati sono in fase avanzata e le parti sono vicine a definire gli ultimi dettagli. La volontà di entrambe le parti è chiara: continuare a lavorare insieme e rafforzare il progetto nerazzurro. Nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale del nuovo accordo.

