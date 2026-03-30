Beffa per i Duke dell’italiano Dame Sarr | eliminati per un canestro folle all’ultimo secondo Avevano il 98% di superare il turno

I Duke sono stati eliminati in modo inaspettato dopo un canestro rocambolesco negli ultimi secondi, nonostante avessero il 98% di probabilità di passare il turno. Nessuna squadra nella storia della NCAA aveva mai perso una partita dopo aver guidato di almeno 15 punti all’intervallo, ma questa volta è successo ai loro avversari.

Nessuna squadra nella storia della NCAA era riuscita a perdere una partita dopo essere stata in vantaggio di almeno 15 punti all’intervallo. Nessuna prima di questa notte. Perché Duke dell’italiano Dame Sarr è riuscita a invertire il trend. Avevano il 98 % di possibilità di passare il turno contro UConn e di giocare le Final Four. E invece, come insegna l’imprevedibilità della March Madness, è bastato un folle canestro allo scadere per eliminare dal torneo l’università di Sarr. A 0.3 secondi dalla fine Braylon Mullins segna da 10 metri uno dei tiri più imprevedibili degli ultimi anni. Ma tutto nasce da un’incredibile ingenuità dei Blue Devils. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beffa per i Duke dell’italiano Dame Sarr: eliminati per un canestro folle all’ultimo secondo. Avevano il 98% di superare il turno Articoli correlati Duke schiaccia Syracuse, Sarr protagonistaIn questa sfida, i Duke Blue Devils hanno mostrato solidità e lucidità in trasferta contro Syracuse, chiudendo la serata con una vittoria nette che... Leggi anche: Confermate le formazioni per i quarti di finale dell’AFCON, con Nicolas Jackson e Ismaila Sarr eliminati