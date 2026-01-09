Confermate le formazioni per i quarti di finale dell’AFCON con Nicolas Jackson e Ismaila Sarr eliminati
Le qualificazioni ai quarti di finale dell’AFCON sono state confermate, con il Senegal che affronterà il Mali. Tra le notizie di oggi, si segnala l’eliminazione di Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, due giocatori importanti per la squadra senegalese. La partita rappresenta un momento chiave del torneo, senza commenti o polemiche, in un contesto di competizione sportiva che continua a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori.
2026-01-09 17:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Questo pomeriggio il Senegal affronterà il Mali nei quarti di finale dell’AFCON. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Mali è arrivato ai quarti di finale dell’AFCON contro il Senegal nonostante non abbia vinto una partita nei tempi regolamentari durante la permanenza in Marocco. Tre pareggi nella fase a gironi sono stati seguiti sabato dalla vittoria ai calci di rigore contro la Tunisia. Anche allora hanno dovuto farlo nel modo più duro, giocando per 64 minuti del tempo regolamentare, e poi i 30 minuti aggiuntivi, con solo 10 uomini dopo l’espulsione del difensore Woyo Coulibaly. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Le formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mahrez e Zidane titolari
Leggi anche: Formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mohamed Salah richiamato
Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte boccia #Lang e conferma #Elmas, Juan #Jesus preferito a #Buongiorno Spazio ai titolarissimi della Supercoppa. #Spinazzola c'è. #Lucca nemmeno in tribuna, per lui influenza. #Sarri punta su #Noslin centravanti (il; Sassuolo vs Juventus, formazioni ufficiali: novità in attacco, torna Koopmeiners dal 1'; Coppa Italia: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri le semifinali; Le probabili formazioni contro il Parma e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.
Quarti di finale e spareggi di Women's Champions League: chi si è qualificato? - ?Dopo la conclusione della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26, sono state confermate le quattro squadre qualificate direttamente ai quarti di finale e le otto squadre che ... it.uefa.com
Scandicci, successo al tie break nei quarti di finale di Coppa Italia - Nella sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia, Ognjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia ... nove.firenze.it
Portogallo - Francia, anteprima quarti di finale di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni - Finora, né il Portogallo né la Francia hanno dato il meglio di sé a EURO 2024, ma questa sfida appetitosa offre a entrambe la possibilità di confermare che sono autentiche contendenti al titolo. it.uefa.com
Losanna-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1' x.com
Le formazioni ufficiali di #Cremonese-#Cagliari #Nicola conferma il tandem Bonazzoli-#Vardy in attacco, mentre sulla fascia trova spazio Floriani. #Pisacane cambia modulo e molti interpretati, anche per via dei numerosi assenti: ritornano Mina in difesa e Luv - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.