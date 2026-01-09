Le qualificazioni ai quarti di finale dell’AFCON sono state confermate, con il Senegal che affronterà il Mali. Tra le notizie di oggi, si segnala l’eliminazione di Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, due giocatori importanti per la squadra senegalese. La partita rappresenta un momento chiave del torneo, senza commenti o polemiche, in un contesto di competizione sportiva che continua a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori.

2026-01-09 17:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Questo pomeriggio il Senegal affronterà il Mali nei quarti di finale dell’AFCON. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Mali è arrivato ai quarti di finale dell’AFCON contro il Senegal nonostante non abbia vinto una partita nei tempi regolamentari durante la permanenza in Marocco. Tre pareggi nella fase a gironi sono stati seguiti sabato dalla vittoria ai calci di rigore contro la Tunisia. Anche allora hanno dovuto farlo nel modo più duro, giocando per 64 minuti del tempo regolamentare, e poi i 30 minuti aggiuntivi, con solo 10 uomini dopo l’espulsione del difensore Woyo Coulibaly. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Confermate le formazioni per i quarti di finale dell’AFCON, con Nicolas Jackson e Ismaila Sarr eliminati

Leggi anche: Le formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mahrez e Zidane titolari

Leggi anche: Formazioni confermate per gli ottavi di finale dell’AFCON con Mohamed Salah richiamato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte boccia #Lang e conferma #Elmas, Juan #Jesus preferito a #Buongiorno Spazio ai titolarissimi della Supercoppa. #Spinazzola c'è. #Lucca nemmeno in tribuna, per lui influenza. #Sarri punta su #Noslin centravanti (il; Sassuolo vs Juventus, formazioni ufficiali: novità in attacco, torna Koopmeiners dal 1'; Coppa Italia: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri le semifinali; Le probabili formazioni contro il Parma e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.

Quarti di finale e spareggi di Women's Champions League: chi si è qualificato? - ?Dopo la conclusione della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26, sono state confermate le quattro squadre qualificate direttamente ai quarti di finale e le otto squadre che ... it.uefa.com

Scandicci, successo al tie break nei quarti di finale di Coppa Italia - Nella sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia, Ognjenovic e compagne vincono un match davvero serrato, in cui le avversarie hanno rimontato due set di svantaggio e ribaltato l’inerzia ... nove.firenze.it