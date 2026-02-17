Duke ha battuto Syracuse grazie a una prestazione convincente, con Sarr che ha segnato punti decisivi nel secondo tempo. La squadra di coach K ha dominato il campo fin dai primi minuti, sfruttando la velocità e la precisione dei tiri. In un partita giocata sul parquet di casa dei Syracuse Orange, i Blue Devils sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla sirena.

In questa sfida, i Duke Blue Devils hanno mostrato solidità e lucidità in trasferta contro Syracuse, chiudendo la serata con una vittoria nette che rafforza la posizione in classifica. L’esecuzione offensiva e la gestione del match hanno segnato il ritmo fin dalle battute iniziali, con protagonisti in grado di guidare la squadra verso il risultato. Il punteggio finale è stato 101-64, un margine che riflette una partita controllata dalla squadra ospite dall’inizio alla fine. Il record stagionale sale a 24-2, con un saldo in Conference 13-1. La formazione ospite ha imposto ritmo e dominio, mantenendo costante la pressione offensiva e limitando le opportunità avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Duke schiaccia Syracuse, Sarr protagonista

