Duke schiaccia Syracuse Sarr protagonista
Duke ha battuto Syracuse grazie a una prestazione convincente, con Sarr che ha segnato punti decisivi nel secondo tempo. La squadra di coach K ha dominato il campo fin dai primi minuti, sfruttando la velocità e la precisione dei tiri. In un partita giocata sul parquet di casa dei Syracuse Orange, i Blue Devils sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla sirena.
In questa sfida, i Duke Blue Devils hanno mostrato solidità e lucidità in trasferta contro Syracuse, chiudendo la serata con una vittoria nette che rafforza la posizione in classifica. L'esecuzione offensiva e la gestione del match hanno segnato il ritmo fin dalle battute iniziali, con protagonisti in grado di guidare la squadra verso il risultato. Il punteggio finale è stato 101-64, un margine che riflette una partita controllata dalla squadra ospite dall'inizio alla fine. Il record stagionale sale a 24-2, con un saldo in Conference 13-1. La formazione ospite ha imposto ritmo e dominio, mantenendo costante la pressione offensiva e limitando le opportunità avversarie.
Duke supera Clemson: Sarr segna 6 punti decisivi
Duke ha vinto contro Clemson perché Sarr ha segnato 6 punti chiave.
Ktm aggiorna la gamma naked per il 2026: dalla 125 Duke alle 1390 Super Duke R
KTM aggiorna la gamma naked per il 2026, includendo modelli dalla 125 Duke alla 1390 Super Duke R.
Dame Sarr a Duke, l'esordio è ok: l'azzurro segna 8 punti e i Blue Devils battono Texas
Nella notte Duke ha fatto il suo esordio nella nuova stagione del college basketball con una vittoria 75-60 su Texas e Dame Sarr ha dato il suo contributo con 8 punti e 5 rimbalzi, ben impressionando ...
Dame Sarr sulle orme di Banchero: l'azzurro giocherà in Ncaa a Duke
Alla fine Dame Sarr ha scelto Duke. Dopo un eccellente Hoop Summit a Portland ad aprile, chiuso con 17 punti e quattro rimbalzi, l'azzurro era diventato l'oggetto del desiderio di parecchi college di ...
NCAA - A Chapel Hill North Carolina batte Duke sulla sirena per 71-68, grazie alla tripla decisiva di Seth Trimble, ma con Dame Sarr che non ha sfigurato L'azzurro ex Barcellona ha chiuso con 13 punti (5/6 dal campo con 2/3 da tre), 6 rimbalzi, 1 assist
