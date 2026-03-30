Cosa: Beauty Dark Queen – Lo strano caso di Elena di Troia, spettacolo di Stefano Napoli.. Dove e Quando: Teatro Belli, Piazza di Sant’Apollonia 11 (Roma), dal 10 al 12 aprile 2026.. Perché: Una rilettura onirica e non convenzionale del mito classico, tra registri di tragedia e pochade.. Il fascino immortale della bellezza che scatena conflitti e il capriccio divino che governa i destini umani tornano a essere protagonisti sul palcoscenico romano. La compagnia Colori Proibiti approda allo storico Teatro Belli con Beauty Dark Queen – Lo strano caso di Elena di Troia, un lavoro firmato da Stefano Napoli che dal 2017 continua a incantare e disturbare le platee italiane. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Beauty Dark Queen: il mito di Elena di Troia si tinge di nero al Teatro Belli

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