Arianna il labirinto nero | il mito riscritto al Teatro di Documenti

“Arianna, il labirinto nero” è uno spettacolo teatrale di Priscilla Menin, in scena al Teatro di Documenti di Roma. L’evento propone una rivisitazione moderna del mito, offrendo uno sguardo originale e riflessivo sulla figura di Arianna e il suo percorso nel labirinto. Uno spettacolo pensato per invitare il pubblico a riflettere sul mito attraverso un’interpretazione contemporanea, in un contesto intimo e coinvolgente.

Cosa: "Arianna, il labirinto nero", spettacolo teatrale di e con Priscilla Menin. Dove e Quando: Teatro di Documenti, Roma. Sabato 31 gennaio alle ore 20.45. Perché: Un'indagine verticale e lirica sulla dipendenza affettiva che trasforma il mito del Minotauro in un viaggio psicanalitico interiore. Il teatro, nella sua forma più nobile e ancestrale, non si limita mai alla semplice narrazione di eventi, ma si fa specchio – talvolta impietoso, talvolta salvifico – delle dinamiche umane più profonde. È in questa cornice di ricerca e introspezione che il Teatro di Documenti di Roma si prepara ad accogliere, il prossimo 31 gennaio, un'opera che promette di scuotere le coscienze: Arianna, il labirinto nero.

