Beatrice di York si trova ad affrontare una fase complessa della sua vita. Dopo le vicende legate allo scandalo Epstein che ha coinvolto i suoi genitori e le tensioni con il cugino William, la principessa vive un momento difficile anche per la separazione dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, che ha deciso di trasferirsi sull’isola esclusiva. La situazione si è fatta particolarmente complicata per la giovane nobildonna.

Tempi duri per Beatrice di York. Dopo lo scandalo Epstein che ha coinvolto i suoi genitori Andrea e Sarah e le minacce del cugino William di tagliare fuori dalla famiglia lei e la sorella Eugenia, la giovane Principessa deve fare i conti anche con la lontananza del marito Edoardo Mapelli Mozzi. In realtà i coniugi fanno da tempo i conti con la distanza, soprattutto per via del lavoro dell'imprenditore italiano, ma in questo periodo tutto ciò sembra pesare ancora di più. Beatrice di York nella bufera e il marito è lontano Il marito della Principessa Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, è fuggito dal Regno Unito per trasferirsi momentaneamente in un esclusivo resort su un'isola americana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Beatrice di York, suo marito Edoardo Mapelli Mozzi fugge sull'isola esclusiva

Leggi anche: Mentre Beatrice di York è alle prese con uno scandalo che la sta allontanando sempre di più dalla vita a corte, il marito Edoardo è da settimane negli Usa

