Nel 2017, Leonardo Bonucci lasciò la Juventus per trasferirsi al Milan, una scelta dettata da circostanze specifiche e necessità del momento. Oggi, come membro dello staff della Nazionale Italiana, riflette su quell’esperienza, sottolineando come quella decisione fosse quella più appropriata in quel contesto. Un passaggio importante nella sua carriera, segnato da cambiamenti e nuove sfide nel calcio italiano.

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, oggi componente dello staff della Nazionale Italiana, è tornato sull'estate 2017, che lo vide trasferirsi da Torino a Milano dopo la rottura con Massimiliano Allegri. Un'esperienza durata. Leonardo Bonucci, classe 1987, ex difensore di Juventus e Milan, attualmente assistente nella Nazionale Italiana di calcio del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio TV Serie A'. Per l'occasione, Bonucci ha ricordato il suo approdo in bianconero, nell'estate 2010. "Passare dal Bari alla Juve è stato un salto importante ma ho avuto la fortuna di ambientarmi subito nello spogliatoio e di entrare presto in sintonia con i senatori, con il mister e con la dirigenza". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonucci: “Lasciare la Juventus per il Milan? In quel momento era giusto così. Senza quella decisione …”

Leggi anche: Veiga non rimpiange il mancato approdo al Napoli: « L’Arabia in quel momento era la decisione migliore per me»

Leggi anche: Bonucci torna a parlare della Vecchia Signora: «Conte ci ha insegnato cosa vuol dire Juventus. BBC? Abbiamo segnato un’era». Poi il commento sul passaggio al Milan

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bonucci: Io al Milan? In quel momento era giusto. Dopo Italia-Svezia non riuscivamo a guardarci in faccia; Le emozioni per il passaggio alla Juventus, il motivo del trasferimento al Milan, Bonucci non si nasconde: Non rinnego nulla; Bonucci: Fu giusto lasciare la Juventus per andare al Milan. Così conobbi Gattuso; Bonucci: Se non fossi andato al Milan, non sarei l'uomo che sono oggi.

gli inizi della carriera - L'ex difensore si è raccontato a Radio Tv Serie A: "Da bambino il mio idolo era Peruzzi, poi sono diventati Buffon e Del Piero. msn.com