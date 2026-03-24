Bastoni Inter indizio social lo indirizza al Barcellona? Continua il corteggiamento

Un’indiscrezione circolata sui social media suggerisce un possibile interesse del Barcellona per un giocatore dell’Inter. Nei giorni scorsi, alcune attività online sono state interpretate come segnali di una trattativa tra le due squadre. La questione riguarda un difensore che, secondo alcuni utenti, potrebbe essere coinvolto in future operazioni di mercato. La società nerazzurra non ha ancora commentato ufficialmente.

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