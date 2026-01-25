Un nuovo studio dell'Università di Newcastle evidenzia come dedicare pochi minuti al giorno all'attività fisica possa contribuire a ridurre il rischio di tumore al colon-retto. La ricerca ha individuato un collegamento tra esercizio e protezione delle cellule tumorali, sottolineando l'importanza di uno stile di vita attivo per la prevenzione. Un semplice gesto quotidiano può avere un impatto significativo sulla salute a lungo termine.

La diffusione del tumore al colon-retto continua ad aumentare, anche in Italia dove si segnalano circa 50.000 nuovi casi all’anno (dati Aiom, Associazione Italiana di Oncologia Medica), e soprattutto stanno aumentando le manifestazioni sotto i 50 anni, che lo rendono un tipo di cancro pericoloso anche per i giovani. In questo senso, un grande aiuto potrebbe arrivare dallo sport: già uno studio del 2025 aveva spiegato che chi seguiva un allenamento strutturato dai personal trainer proprio pensando alla protezione dal tumore aveva il 37% in meno di probabilità di morire. Ora, uno studio dell’Università di Newcastle ha spiegato che bastano pochi minuti di sport ad alta intensità al giorno per proteggersi dal cancro: ecco quanti e perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore al colon-retto: bastano pochi minuti di sport al giorno per proteggersi dal cancro

Leggi anche: Cancro al colon-retto, scienziati identificano il “momento Big Bang”: nasconde il tumore al sistema immunitario

Leggi anche: Tumore al colon retto, al via la camagna di prevenzione. Test e approfondimenti gratuiti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tumore al colon-retto metastatico: nuova terapia rende il cancro visibile al sistema immunitario; Sovrappeso in giovane età e rischio di tumore al colon; Tumore del colon-retto primo per mortalità nei giovani negli Usa. I dati italiani; Screening del colon retto: Troppo bassa l’adesione.

Tumore del colon?retto, perché il fegato è la prima trappola delle metastasiIn Italia i dati più aggiornati disponibili confermano circa 390.000 nuove diagnosi di cancro in un anno – il 2024 – e un calo dei decessi oncologici. Per il colon?retto la sopravvivenza a 5 anni supe ... tg24.sky.it

Cancro al colon-retto boom sotto i 50 anni: i sintomi da non ignorareEsplora il preoccupante boom del cancro al colon-retto sotto i 50 anni e i suoi effetti sulla salute dei giovani. microbiologiaitalia.it

“Il tumore al colon è una malattia che colpisce solo gli uomini” FALSO. Il tumore al colon-retto colpisce sia uomini che donne, con un rischio simile per entrambi. I fatti: È tra i tumori più diffusi in entrambi i sessi Nelle donne è una d - facebook.com facebook