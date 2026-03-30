Basta con la bufala che l’Italia è scarsa è la sesta Nazionale per valore dei calciatori

Un rappresentante della nazionale italiana ha dichiarato che la squadra dovrà affrontare una sfida significativa per ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026. Recentemente, è stato smentito il luogo comune secondo cui l’Italia avrebbe una rosa di calciatori poco valida, confermando invece che il valore complessivo della squadra si posiziona come sesto a livello mondiale.

Le percezioni e la realtà. Secondo il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, la sua squadra è chiamata a «un’impresa» per qualificarsi ai Mondiali 2026. La partita in questione, quella che l’Italia deve vincere, si giocherà a Zenica, Bosnia. E vedrà gli Azzurri sfidare una rappresentativa che, in questo momento, occupa la 71esima posizione nel Ranking Fifa per Nazionali maschili. Giusto per fare un appunto: l’Italia, secondo lo stesso Ranking, si trova nella posizione numero 12. Le parole di Gattuso vengono in qualche modo accompagnate, e quindi giustificate, da una percezione comune secondo cui la Nazionale italiana sia scarsa. E se... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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