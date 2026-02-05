BTP Italia | sesta emissione programmata per il 2026 valore e rendimento indicati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato ufficialmente la sesta emissione del BTP Italia, prevista per il 2 marzo 2026. Si tratta di un nuovo titolo obbligazionario pensato per i risparmiatori italiani, con valori e rendimenti già indicati. La novità interessa molti investitori che cercano alternative sicure per mettere a frutto i propri risparmi.

**Un nuovo BTP Valore per i risparmiatori italiani: la sesta emissione parte il 2 marzo 2026** Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficializzato l’annuncio del sesto BTP Valore, uno dei titoli obbligazionari più diffusi per i risparmiatori individuali. Con una durata di sei anni, il titolo sarà emesso dal **lunedì 2 al venerdì 6 marzo 2026**, con un orario di collocamento fino alle ore 13.00, salvo eventuali interruzioni anticipate. Il titolo, destinato a garantire rendimenti crescenti nel tempo, prevede anche un premio fedeltà dello 0,8% per coloro che lo detengono fino alla scadenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su BTP Italia

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il ritorno del Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori.

Roma si prepara a lanciare una nuova emissione di Btp Valore a marzo 2026.

Ultime notizie su BTP Italia

Argomenti discussi: Terna, emesso con successo European Green Bond ibrido perpetuo da 850 milioni di euro; Il BTP a 15 anni fa gola soprattutto all'estero. I Paesi che sono corsi ad acquistare il titolo di Stato; Titoli di Stato, il calendario di tutti i BTP e BOT in arrivo a febbraio 2026; Obbligazioni: le nuove emissioni governative e corporate sotto i riflettori.

BTP Valore, arriva la sesta emissione (dal 2 marzo 2026)Il sesto BTP Valore avrà una durata pari a sei anni e garantisce un premio fedeltà pari allo 0,8%. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo ... soldionline.it

Btp Valore: cosa c’è da sapere sulla nuova emissione di marzo 2026Durata 6 anni, con cedole crescenti (meccanismo 'step-up' di 2+2+2 anni) e premio fedeltà dello 0,8%. Taglio minimo di 1.000 euro, tassazione agevolata, esclusione dal calcolo Isee ... msn.com

