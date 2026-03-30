Basket Serie C

Nel campionato di Serie C di basket, la squadra di Don Bosco Livorno ha battuto quella di Virtus Certaldo con il punteggio di 78 a 68. I giocatori di Livorno hanno segnato diversi punti, con Casini e Artioli in evidenza con 16 e 15 punti rispettivamente. La formazione di Certaldo ha ottenuto un punteggio inferiore, senza altri dettagli sui singoli marcatori.

Don Bosco Livorno 78 Virtus Certaldo 68 DON BOSCO LIVORNO: Bresinski, Lemmi 7, Deliallisi 8, Susini 2, Lamperi 5, Casini 16, Artioli 15, Preziuso 10, Aleksandrovs, Tognoni 4, Sciacol 3, Regoli 8. All. Giuseppe Di Manno. VIRTUS CERTALDO: Ricci 17, Rettori 12, Cucini 9, Gualtieri 7, Mencherini 6, Maltomini 5, Ceccarelli 4, Guainai 4, Silveira 4, Ceccatelli n.e., Rosi n.e., Viviani n.e. All. Crocetti. Arbitri: Cavallo di Siena e Tabarin di Pistoia. Parziali: 19-15; 37-31; 63-51. LIVORNO – Al Pala Macchia la Virtus Certaldo, nonostante una buona prova, non riesce a invertire il pronostico e si arrende 78-68 al ben più quotato Don Bosco Livorno.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie C Articoli correlati Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveTre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA... L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. [Live] Petriana-Basket Roma | Serie C Maschile Altri aggiornamenti su Basket Serie Temi più discussi: Basket serie C, Gussago cade sul parquet di Manerbio; Basket Serie C, sabato le Gare 3 dei quarti di finale playoff - L'Unione Sarda.it; Basket, serie C: Gubbio-Perugia, alla Polivalente vince in volata la squadra eugubina; Basket Serie C maschile – Viadana verso Gorgonzola. Olivieri: Dobbiamo riscattarci. Basket serie C, Monteroni vince con CeglieMONTERONI – Concluso l’ultimo turno casalingo per ItalBio Energy NP Monteroni, con i salentini che portano a casa la vittoria contro Ceglie. Il risultato finale è di 78-59. Monteroni parte al massimo, ... trnews.it Basket, serie C: Verolanuova si prende il derby contro PisogneLo scontro tra bassaioli e sebini si riproporrà anche al primo turno dei play-out. Succesi anche per Ospitaletto, Gussago e Mazzano ... giornaledibrescia.it BASKET SERIE A GUERRI NAPOLI AMARA SCONFITTA A CREMONA. AZZURRI RIMONTATI E SCONFITTI NEL QUARTO TEMPO. COACH MAGRO: "SCONFITTA CHE BRUCIA." MALE I NUOVI INNESTI VANOLI CREMONA - NAPOLI BASKET= - facebook.com facebook Segui LIVE la 24ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138246/li… #TuttoUnAltroSport x.com